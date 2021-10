Pokémon GO: è arrivato Zarude per celebrare il lancio de I Segreti della Giungla

Per celebrare l'arrivo su Netflix del nuovo film Pokémon: I Segreti della Giungla, fissato per il prossimo 8 ottobre, Pokémon GO ha appena accolto una nuova creatura misteriosa: Allenatori ed Allenatrici, ecco a voi Zarude.

Il Pokemon Scimmialigna ha fatto il suo debutto assoluto in Pokémon GO nelle scorse ore: per incontrarlo, dovete completare una ricerca speciale recandovi dal Professor Willow: potrete accettarla fino alle 20:00 del 10 ottobre, dopodiché potrete completarla in qualsiasi momento. Durante la missione, scoprire anche diverse informazioni su Zarude.

Per tutta la durata dell'evento, incontrerete anche i Pokémon del film I segreti della giungla: Hoothoot, Combee, Drilbur, Cottonee, Dwebble e altri appariranno più frequentemente allo stato selvatico, inoltre con un po’ di fortuna potreste incontrare persino un Larvitar. Anche Pikachu esploratore riapparirà allo stato selvatico (anche in variante cromatica per i più fortunati). I Pokémon del film appariranno anche nei raid: Pikachu esploratore, Larvitar, Roggenrola, Foongus e Rufflet saranno disponibili nei raid di livello uno, mentre Lickitung, Chansey, Pinsir, Ludicolo e Flygon saranno disponibili nei raid di livello tre.

Non mancano all'appello neppure Jessie e James del Team Rocket, che riprenderanno le loro avventure lasciate in sospeso l'anno scorso: potrete trovarli a sorpresa nelle vostre foto e nella loro classica mongolfiera di Meowth. Nella boutique troverete inoltre nuovi oggetti avatar gratuiti, compreso il cappello avventura e la borraccia Wailmer.

L'arrivo di Zarude è solo una delle tante sorprese previste questo mese: consultare il calendario completo degli eventi di ottobre di Pokémon GO.