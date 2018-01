Pokemon GO arriverà sul mercato cinese nel corso del 2018?

non è ancora disponibile in Cina a causa delle rigide regole del governo locale sui giochi in Realtà Aumentata e sui contenuti dei titoli in vendita nel paese. Oggi però scopriamo cheha stretto una partnership concon l'obiettivo di far arrivaresul mercato cinese.

Niantic Labs e NetEase collaboreranno per rendere Pokemon GO un prodotto adatto ad essere commercializzato in Cina, rispettando tutte le regole imposte dal governo locale. Al momento non ci sono altri dettagli in merito e le due compagnie non hanno voluto commentare la notizia, tuttavia alcune fonti parlano di un lancio piuttosto ravvicinato, apparentemente previsto per i primi mesi dell'anno.

Niantc è attualmente impegnata anche su Harry Potter Wizards Unite, quest'ultimo in uscita nel corso della seconda metà del 2018 in Occidente, sempre distribuito come Free-To-Play su iOS e Android.