Pokémon GO: in arrivo un annuncio legato a Sole e Luna?

Nel corso del pomeriggio di oggi l'account Twitter di Niantic ha pubblicato un misterioso messaggio che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dell'intera community di Pokémon GO.

Il post in questione vede una serie ti emoticon raffiguranti scintille e cerchi neri accompagnati da un "presto". Un messaggio tanto criptico ha diviso in due gli appassionati tra chi pensa si tratti che l'imminente annuncio riguardi Pokémon Sole e Luna e chi ritiene che la novità in arrivo abbia invece come protagonista una nuova tiplogia di Pokémon. Questa seconda ipotesi, la più probabile, potrebbe essere riferita all'arrivo dei Pokémon Cromatici Oscuri. Non è inoltre da escludere che sia in dirittura d'arrivo un nuovo raid, nel quale gli allenatori di tutto il mondo dovranno affrontare la versione Shiny Shadow di Rayquaza, enorme creatura di terza generazione appartenente alla categoria Drago/Volante.

Sapevate che è attualmente attivo l'evento globale del Team Rocket in Pokémon GO? Niantic ha inoltre annunciato ufficialmente che il protagonista del Community day di Pokémon GO di agosto sarà Ralts.

Proprio oggi, inoltre, gli sviluppatori hanno invitato gli utenti ad aggiungere Pokémon alle foto delle vacenze.