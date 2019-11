Pokémon GO, in arrivo il Festival degli Amici e un nuovo Raid: i dettagli sugli eventi

Mentre è in pieno svolgimento la Settimana Superefficace di Pokémon GO, segnaliamo ad Allenatori e Allenatrici che a breve prenderanno il via in-game ulteriori eventi a durata limitata.

Nel corso della settimana, il team di Niantic renderà infatti disponibili all'interno del gioco mobile alcuni contenuti speciali. Tra questi ultimi, troviamo un nuovo Raid a cinque stelle: i giocatori potranno infatti imbattersi in Terrakion, Pokémon Leggendario introdotto da Game Freak con il lancio della Quinta Generazione. La creatura, di tipo Roccia/Lotta potrà essere sfidato a partire dalle ore 22:00 CET di martedì 26 novembre e resterà disponibile nei Raid a cinque stelle sino alla medesima ora di martedì 17 dicembre. Per affrontarlo, il team di Niantic consiglia agli Allenatori di munirsi di Pokémon di tipo Acqua, Erba, Lotta, Terra, Psico, Acciaio e Folletto.



A partire dalle ore 22:00 CET di mercoledì 27 novembre, prenderà invece il viain Pokémon GO la prima edizione del Festival degli Amici. Fino alla medesima ora della giornata del 2 dicembre, i giocatori potranno incontrare "famiglie di Pokémon selvatici, come Nidoran♀, Nidoran♂, le loro evoluzioni e molto altro nelle missioni di ricerca". Alcuni bonus saranno inoltre attivi in-game:

Scambio della polvere di stelle al 50%;

Due scambi speciali al giorno;

Attacco potenziato nei Raid con amici;

In chiusura, ricordiamo che nel corso della giornata di domani, domenica 24 novembre, prenderà il via un evento speciale dedicato al Team GO Rocket