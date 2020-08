Pokémon GO: grandi cambiamenti per i Raid in vista delle Mega Evoluzioni

Domani 27 agosto arriveranno finalmente le Mega Evoluzioni in Pokémon GO, ma questa non è l'unica novità che gli Allenatori possono aspettarsi.

In contemporanea con il lancio delle Mega Evoluzioni, Niantic applicherà degli grossi cambiamenti a una delle componenti più importanti del gioco, i Raid. Tanto per cominciare, gli sviluppatori rimuoveranno definitivamente i Raid a 2 e 4 stelle, lasciando quindi solamente quelli a 1, 3 e 5 stelle. Stando a al Product Lead Matt Slemon, la rimozione è stata dettata dallo scarso livello di popolarità dei Raid a 2 e 4 stelle. Anche se questi ultimi non saranno più presenti, gli Allenatori continueranno a ricevere le ricompense nei Raid a 1 e 3 stelle, rispettivamente.

Inoltre, Niantic rimuoverà il bonus per la collaborazione del team, sostituendolo con un bonus per la velocità di completamento. Più rapidamente verranno battuti i boss del Raid, migliori saranno le ricompense per la squadra di Allenatori. Infine, segnaliamo l'introduzione di una nuova tipologia di incursione, i Mega Raid, che includeranno i Pokémon Mega-Evoluti in qualità di boss. La loro difficoltà sarà equiparabile a quella dei Raid a 5 stelle e metteranno in palio una nuova risorsa, la Mega Energia, utilizzabile per Mega Evolvere i propri Pokémon.