Pokémon GO, arriva la Lega Lotte GO: potete sfidare allenatori di tutto il mondo!

Con un comunicato ufficiale, Niantic ha annunciato che è arrivata la Lega Lotte GO in Pokémon GO! La distribuzione della nuova funzionalità è già iniziata, e proseguirà in maniera graduale (sulla base del livello degli Allenatori) per preservare la stabilità dell'app.

Al momento del lancio, sarà disponibile la prima pre-stagione della Lega Lotte GO. La pre-stagione è il periodo di tempo precedente all'inizio di una stagione vera e propria, che verrà impiegato per ottimizzare e bilanciare la funzione. Le sfide Allenatore all'interno della Lega Lotte GO si alterneranno tra tre leghe, sarà possibile aumentare di livello rispetto agli altri Allenatori e ottenere ricompense in base al punteggio.

Per quanto riguarda la pre-stagione, la Lega Lotte GO inizierà con la Lega Mega, quindi passerà alla Lega Ultra e alla Lega Master. Le leghe si alterneranno ogni due settimane. Potete comunque aumentare di livello durante la pre-stagione, ma tale livello verrà parzialmente azzerato all'inizio della prima. Le ricompense per le lotte e le vittorie verranno regolarmente assegnate, e saranno stabilite in base ai livelli e alle lotte vinte. Tra di esse saranno compresi oggetti dell'avatar ispirati a Pikachu Libre, creatura con un costume a tema wrestling apparsa per la prima volta in Pokémon Rubino Omega, in Pokémon Zaffiro Alpha e in Pokkén Tournament. Questo Pokémon potrà inoltre essere incontrato esclusivamente dai partecipanti alla Lega Lotte GO.

Gli Allenatori dovranno percorrere cinque chilometri per guadagnare l'accesso alla Lega Lotte GO e sbloccare cinque partite online, il che può essere fatto fino a tre volte al giorno. Tenete presente che dovrete completare queste cinque partite prima di poter avanzare verso l'obiettivo dei cinque chilometri per sbloccare il set successivo.

La pre-stagione della Lega Lotte GO è iniziata con la Lega Mega, e proseguirà con la Lega Ultra alle ore 22:00 di lunedì 10 febbraio 2020. Seguirà quindi la Lega Master alle 22:00 di lunedì 24 febbraio, per poi ritornare alla Lega Mega alle 22:00 di lunedì 9 marzo. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale di Pokémon GO. Vi ricordiamo che il 2 febbraio si svolgerà un ulteriore evento speciale in Pokémon GO per l'Anno del Topo.