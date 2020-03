Pokemon GO: in arrivo la nuova funzione Vista Oggi

Niantic Labs ha annunciato la nuova opzione Vista Oggi per Pokemon GO, la quale permetterà di tenere rapidamente sotto controllo gli eventi in corso, bonus, serie quotidiane e altre attività previste nel gioco.

La scheda Vista Oggi presenterà i seguenti contenuti:

Eventi : la sezione più in alto mostra gli eventi attualmente in corso nel gioco. In caso siano presenti più eventi simultanei, ciascuno sarà mostrato in una carta differente. Nota: gli eventi non saranno visibili quando aprirete vista Oggi per la prima volta, ma appariranno in quelle successive.

: la sezione più in alto mostra gli eventi attualmente in corso nel gioco. In caso siano presenti più eventi simultanei, ciascuno sarà mostrato in una carta differente. Nota: gli eventi non saranno visibili quando aprirete vista Oggi per la prima volta, ma appariranno in quelle successive. Pokémon nelle Palestre : mostra tutti i Pokémon che avete posizionato a difesa delle Palestre. Avrete inoltre la possibilità di visualizzare il tempo di permanenza e la motivazione residua del Pokémon, quali Pokémon sono tornati nell'arco della giornata e la quantità di Pokémonete guadagnata difendendo le Palestre.

: mostra tutti i Pokémon che avete posizionato a difesa delle Palestre. Avrete inoltre la possibilità di visualizzare il tempo di permanenza e la motivazione residua del Pokémon, quali Pokémon sono tornati nell'arco della giornata e la quantità di Pokémonete guadagnata difendendo le Palestre. Serie: tiene traccia delle serie di Pokéstop quotidiani visitati e dei Pokémon quotidiani catturati, per non farvene interrompere mai più una!

In arrivo anche la possibilità di scoprire gli eventi in arrivo, inoltre Niantic promette l'aggiunta di nuove funzionalità per Vista Oggi così da offrire sempre un miglior servizio a tutti gli allenatori, in particolar modo in questo periodo che ci vede costretti a casa per l'emergenza internazionale Coronavirus. Gli sviluppatori invitano i giocatori a non uscire per giocare a Pokemon GO, evitando così inutili rischi.