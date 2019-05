Pokemon GO: in arrivo nuove esche in grado di far evolvere alcuni Pokemon?

Nel tempo, Niantic ha abituato i giocatori di Pokemon GO ad una frequente introduzione di nuovi elementi all'interno del celebre titolo mobile ispirato alle creature di Game Freak.

La community attiva è incredibilmente ampia e non sorprende dunque che alcuni utenti siano costantemente in cerca di informazioni sui futuri piani della software house. Tra i dataminer più noti troviamo l'utente Twitter "Chrales". E proprio quest'ultimo ha recentemente condiviso un cinguettio piuttosto intrigante. Come potete verificare in calce alla news, secondo quest'ultimo sarebbero infatti in dirittura di arrivo all'interno di Pokemon GO tre nuovi tipi di esche, dotate di caratteristiche particolari:

Esca "glaciale" : attrarrebbe pokemon che amano il freddo;

: attrarrebbe pokemon che amano il freddo; Esca "magnetica" : attrarrebbe pokemon dotati di un campo magnetico;

: attrarrebbe pokemon dotati di un campo magnetico; Esca "di muschio": attrarrebbe pokemon che amano gli aromi del muschio;

Tutti e tre i moduli avrebbero inoltre la capacità di "". Strumenti che, se confermati, risulterebbero un'aggiunta sicuramente interessante. Come ogni volta che si parla di, tuttavia, vi ricordiamo che questi non costituiscono informazioni ufficiali. Per sapere se davvero l'introduzione di questi item rientra nei piani di Niantic, non ci resta dunque che attendere eventuali comunicazioni in tal senso da parte della software house.Nel frattempo, ne approfittiamo per ricordarvi che è attualmente attivo l'evento speciale Detective Pikachu in Pokemon GO . Se siete desiderosi di aggiungere alla vostra squadra il tenero pokemon elettrico corredato di cappello da investigatore, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida che vi descrive come catturare Detective Pikachu in Pokemon GO