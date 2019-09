Pokémon GO: in arrivo il nuovo evento Esplosione di Polvere di Stelle?

Niantic potrebbe aver svelato accidentalmente l'arrivo di un nuovo evento su Pokémon GO. Durante una videoconferenza infatti, qualcuno ha dimenticato di cancellare la lista degli eventi futuri, lasciando così trapelare la presenza di uno Stardust Blast per il prossimo 3 Ottobre.

L'evento è noto in italiano come Esplosione di Polvere di Stelle, ed è, come si può facilmente intuire, dedicato a questa particolare risorsa, che nel periodo interessato sarà più facilmente ottenibile.

Il video della conferenza in questione è andato online su Twitter, dove è stato poi repentinamente cancellato. Tuttavia un utente di Reddit chiamato CaptainTeem000, è riuscito a scattarne uno screenshot, finito poi rapidamente in rete, e che trovate in calce alla news.

Appuntamento dunque al 3 Ottobre per il nuovo evento di Pokémon GO, a meno che Niantic non decida di cambiare la data vista la natura accidentale del leak.

Nel frattempo sono disponibili i Pokémon di quinta generazione su Pokémon GO, mentre il Community Day di Ottobre sarà dedicato a Trapinch. Trovate tutte le news a riguardo sul nostro sito.