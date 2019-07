Su Pokémon GO è in arrivo il raid di Armored MewTwo

Allenatori di Pokémon, ci sono buone notizie per voi: presto su Pokémon GO avrete la possibilità, per un periodo di tempo limitato, di catturare un esemplare di Armored MewTwo. Dal 10 al 31 Luglio infatti, nella popolarissima app di Niantic tornerà il pokémon leggendario nei raid a tempo limitato.

Cominciate dunque a radunare la vostra squadra per avere l'opportuinità di sfidare il MewTwo corazzato, che arriverà nel gioco per promuovere l'uscita nei cinema giapponesi di MewTwo Strikes Back Evolution, il remake del primo film dedicato ai Pokémon.

Al momento non si conoscono i punti deboli di Armored MewTwo, per cui è difficile consigliare quali tipi di Pokémon utilizzare in battaglia per avere maggiori chance di sconfiggerlo, ma di sicuro sarà una battaglia dura, che richiederà il lavoro e la coordinazione di tutti i membri del team.

Presumibilmente nel gioco arriverà anche la versione shiny di MewTwo corazzato, per cui i più fortunati potranno trovare il pokémon leggendario in un'incarnazione ancora più rara. L'evento dedicato ad Armored MewTwo è stato pubblicizzato anche con un video, che trovate come di consueto in apertura della news.

Come detto in apertura, Armored MewTwo sarà disponibile su Pokémon GO dal 10 al 31 luglio: siete contenti del suo arrivo? Proverete a catturare il pokémon leggendario?

Nel frattempo, in occasione del Pokémon Fest, sono in arrivo dei Nidoran cromatici in Pokémon GO, un'altra preziosa aggiunta alla vostra collezione. Sul nostro sito trovate tutte le ultime novità a riguardo, compresa la Guida alle Ricerche sul campo del mese di luglio.