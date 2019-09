Pokemon GO: è in arrivo l'ora dei raid leggendari a settembre!

Niantic Labs ha annunciato l'arrivo di nuovi eventi Ore dei Raid Leggendari nel corso del mese di settembre. I Raid in questione si terranno ogni mercoledì sera dalle 18:00 alle 19:00 (ora italiana) a partire da oggi, mercoledì 4 settembre.

"Allenatori, siamo lieti di annunciare che sono in arrivo altre ore dei raid leggendari a settembre! Ogni mercoledì sera, per un'ora, potrete partecipare a più raid con i Pokémon leggendari disponibili. Ci saranno più raid a cinque stelle durante l'ora di questo evento. Come sempre, Allenatori, fate attenzione a ciò che vi circonda e alle altre persone vicino a voi mentre giocate con Pokémon GO."

Pokemon GO: Ora dei Raid Leggendari

Dalle 18:00 alle 19:00 nelle seguenti date:

4 settembre: Raikou, Entei e Suicune

11 settembre: Deoxys

18 settembre: Mewtwo

25 settembre: in arrivo

A settembre i Pokemon di quinta generazione debuttano in Pokemon GO, una novità molto richiesta dalla community e finalmente gli sviluppatori hanno deciso di introdurre le creature della quinta generazione, comparse inizialmente nel 2007 in Pokemon Bianco e Nero per Nintendo DS.

Questa estate Pokemon GO ha festeggiato il suo terzo anniversario con una lunga serie di eventi, ad oggi il gioco mantiene una fanbase davvero vasta tanto da occupare ancora i primi posti delle classifiche download di App Store e Google Play.