Pokemon GO: in arrivo la spaventosa ora dei raid leggendari a ottobre

Niantic Labs ha annunciato date e orari dei raid leggendari di ottobre, eventi speciali di Pokemon GO che si terranno ogni mercoledì sera per un totale di 60 minuti e permetteranno di trovare e catturare creature esclusive!

"Ci saranno più raid a cinque stelle durante l'ora di questo evento. Come sempre, Allenatori, fate attenzione a ciò che vi circonda e alle altre persone vicino a voi mentre giocate con Pokémon GO."

Data e ora

2, 9 e 16 ottobre dalle 18:00 alle 19:00 - Giratina in forma Alterata

23 e 30 ottobre 2019 dalle 18:00 alle 19:00 - Pokemon non ancora svelato

Ottobre sembra essere un mese ricchissimo di novità per Pokemon GO, si parla insistentemente dell'imminente arrivo del Team Rocket e del debutto di Rotom, inoltre entro metà mese dovrebbe essere svelato l'evento di Halloween incentrato come da tradizione sui Pokemon di tipo Spettro.

Lo sapevate? Migliaia di possessori di smartphone Xiaomi sono stati bannati da Pokemon GO apparentemente senza un valido motivo, i giocatori si stanno lamentando con Niantic e chiedono spiegazioni sull'accaduto, al momento però non sono giunte dichiarazioni ufficiali dal team.