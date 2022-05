Pokémon GO, è in arrivo la Stagione di GO: tutto ciò che possiamo aspettarci

Mercoledì 1° giugno Pokémon GO entrerà in un nuovo capitolo della sua storia con l'avvio ufficiale della Stagione di GO, che promette un mucchio di sorprese. Ecco tutte le novità che possiamo aspettarci.

La Stagione di GO di Pokémon GO durerà ben tre mesi, per la precisione dalle ore 10:00 di mercoledì 1° giugno al medesimo orario di giovedì 1° settembre. Durante il periodo programmato, si svolgeranno il Pokémon GO Fest 2022 (a livello globale nei giorni 4 e 5 giugno), ben tre Community Day (25 giugno, 17 luglio e 13 agosto) e una nuova edizione della Lega Lotte GO (con le nuove coppe Fossili, Estate e Cattura, oltre ai Campionati Mondiali Pokémon 2022 di agosto).

Per l'occasione, debutteranno i seguenti Pokémon in diverse aree del mondo:

Città : Rattata*, Koffing*, Aipom*, Bronzor*, Croagunk*, Patrat*, Stunfisk di Galar* e molti altri;

: Rattata*, Koffing*, Aipom*, Bronzor*, Croagunk*, Patrat*, Stunfisk di Galar* e molti altri; Foreste : Oddish*, Weepinbell, Tangela*, Shuckle*, Shroomish, Cherubi*, Yungoos* e molti altri;

: Oddish*, Weepinbell, Tangela*, Shuckle*, Shroomish, Cherubi*, Yungoos* e molti altri; Montagne : Sandshrew*, Onix*, Phanpy*, Aron*, Trapinch*, Hippopotas*, Golett* e molti altri;

: Sandshrew*, Onix*, Phanpy*, Aron*, Trapinch*, Hippopotas*, Golett* e molti altri; Spiagge e Acqua : Tentacool*, Krabby*, Horsea*, Wooper*, Corphish*, Spheal*, Dewpider e molti altri;

: Tentacool*, Krabby*, Horsea*, Wooper*, Corphish*, Spheal*, Dewpider e molti altri; Emisfero boreale : Ledyba*, Treecko*, Torchic*, Mudkip*, Combee, Gible*, Deerling Forma Estate e molti altri;

: Ledyba*, Treecko*, Torchic*, Mudkip*, Combee, Gible*, Deerling Forma Estate e molti altri; Emisfero meridionale: Spinarak*, Larvitar*, Turtwig*, Chimchar*, Piplup*, Trubbish*, Deerling Forma Inverno e molti altri.

Dalle Uova usciranno i seguenti Pokémon:

2 km: Poliwag*, Magnemite*, Magikarp*, Meditite*, Pikipek, Yungoos*, Stufful* e molti altri;

5 km: Togepi*, Skarmory*, Wynaut*, Bronzor*, Rowlet, Litten, Popplio e molti altri;

10 km: Riolu*, Emolga, Axew*, Rufflet*, Goomy, Noibat, Jangmo-o e molti altri;

5 km (ottenute da Sincroavventura): Cranidos*, Shieldon*, Happiny*, Munchlax, Roggenrola e Frillish;

10 km (ottenute da Sincroavventura): Dratini*, Bagon*, Beldum*, Riolu*, Deino* e Goomy.

*Con un po' di fortuna, i Pokémon contrassegnati da un asterisco potrebbero apparire in versione cromatica.

Aumento danni del bonus amicizia per i raid;

Durata del Modulo esca estesa a un'ora;

Uno scambio speciale in più al giorno;

Una caramella Pokémon extra scambiando Pokémon;

Caramelle L garantite scambiando Pokémon;

Pacchi amicizia garantiti facendo girare i Pokéstop;

Danni aumentati per i Pokémon che partecipano ai raid da remoto;

Aroma ancora più efficace in movimento.

Durante la Stagione di GO saranno attivi i seguenti

Infine, segnaliamo che durante la Stagione di GO tutti gli Allenatori dal livello 31 in poi potranno ricevere le caramelle L come ricompensa.