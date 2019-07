Pokemon GO: l'arrivo del Team Rocket ha portato in dote nuovi Pokemon Shiny

L'arrivo del Team Rocket in Pokemon GO ha distrutto gli habitat naturali di alcuni Pokemon, che appaiono ora con maggior frequenza in determinati luoghi, una novità che riguarda in particolar modo i Pokemon Cromatici Shiny.

Fino al primo agosto gli allenatori di Pokemon GO potranno partecipare allo speciale evento Team Rocket, di seguito tutte le novità così come riportate da Niantic Labs:

Stranamente, alcuni Pokémon cromatici hanno iniziato ad apparire! Dalla nostra ricerca è emerso che, se siete fortunati, potrete incontrare un Ekans selvatico cromatico o un Koffing selvatico cromatico nei raid o nelle Uova!

I Pokémon seguenti si schiuderanno dalle Uova più frequentemente: Rattata, Ekans, Sandshrew, Zubat, Meowth, Machop, Magnemite, Grimer, Gastly, Drowzee, Cubone, Koffing, Murkrow, Sneasel, Houndour e Poochyena

I raid includeranno Pokémon importanti per il Team GO Rocket

Le novità per Pokemon GO non finiscono qui e gli sviluppatori hanno già promesso altre sorprese nel corso dell'estate, inoltre è stato da poco annunciato il protagonista del Community Day di agosto 2019.