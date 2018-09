Pokémon GO: Mewtwo, Articuno, Zapdos e Moltres al centro di un evento speciale Ultra Bonus

Gli allenatori di Pokémon GO hanno completato tutti gli obiettivi delle Sfide Globali del Professor Willow, che si sono svolte in occasione della Safari Zone a Dortmund (luglio), del Pokémon GO Fest di Chicago (luglio) e della Safari Zone di Yokosuka (agosto). Niantic ha così deciso di premiarli con un evento speciale Ultra Bonus!

Tanto per cominciare, a partire dalle ore 22:00 del 13 settembre, gli allenatori di tutto il mondo potranno incontrare tre Pokémon Leggendari originari della regione di Kanto. Articuno, Zapdos e Moltres faranno la loro comparsa nelle Lotte Raid fino al 20 settembre. I più fortunati potranno persino incontrarli nella loro forma cromatica! Inoltre, i Pokémon originari della regione di Kanto appariranno con maggiore frequenza in tutto il mondo e nelle Lotte Raid fino al 30 settembre.

Dalle ore 22:00 del 20 settembre, Mewtwo sarà disponibile per la prima volta in assoluto nelle Lotte Raid. In passato, Mewtwo aveva fatto la sua comparsa solo nei Raid EX. Gli allenatori avranno l'opportunità di sfidare questo Pokémon Leggendario di tipo Sensitivo fino alle 22:00 del 23 ottobre alle 13:00.

Le buone notizie non terminano qui. Fino alla fine di settembre, Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros si uniranno ai Pokémon Alola nelle Uova da 7 km. Questi Pokémon non hanno migrato in molte parti del mondo, pertanto si tratterà di un'occasione unica per completare finalmente il Pokédex di Kanto e per inviare pacchi amicizia ai compagnia allenatori.

Ricordiamo che Pokémon GO è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android. Lo sapete che recentemente sono state introdotte delle migliorie al sistema dei Pokémon Fortunati?