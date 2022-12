Pokémon GO, le attività della Vigilia di Natale: Avalugg di Hisui nei Raid e tanto altro

Nell'universo in Realtà Aumentata di Pokémon GO è appena cominciata la seconda parte delle Feste Invernali, giusto in tempo per la Vigilia di Natale! Curiosi di scoprire tutte le attività che potete svolgere assieme ai vostri amici Allenatori durante questi giorni di festa? Eccovi serviti!

Feste Invernali Parte 2

La seconda parte delle Feste Invernali è cominciata ieri 23 dicembre ed è destinata a durare fino alle ore 20:00 di sabato 31 dicembre. Per l'occasione, Eevee e tutte le sue evoluzioni indossano dei cappelli festivi, inoltre per la prima volta in assoluto è possibile far evolvere Cubchoo con fiocco festivo in Beartic con fiocco festivo. N.B. L’unico modo per ottenere Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon con cappelli festivi è far evolvere Eevee con cappello festivo.

Fino alla fine dell'evento potrete conservare fino a 40 pacchi amicizia e accedere ad una ricerca a tempo ramificata che vi consentirà di esaudire dei desideri e ricevere bonus per la schiusa delle Uova, la cattura di Pokémon o la raccolta di polvere di stelle. Il percorso scelto determinerà i bonus e i compiti da affrontare durante l’evento. Indipendentemente dal desiderio espresso, portando a termine la ricerca riceverete degli oggetti e avrete l’opportunità di incontrare Mr. Mime di Galar e altri Pokémon a tema invernale.

Meraviglie d’inverno

L'evento Meraviglie d'Inverno inizia alle 10:00 di oggi 24 dicembre e terminerà alle 20:00 di domani 25 dicembre. Nel corso delle ore programmate, l’Aroma Avventura Giornaliera attivato durante l’evento durerà 30 minuti e il numero di Pokémon fortunati garantiti da uno scambio sarà aumentato da 10 a 15. Inoltre, se scambierete un Pokémon rimasto nello spazio Pokémon dal 2017, diventerà sicuramente un Pokémon fortunato fino al raggiungimento del limite. Per l'occasione sarà attiva anche la Sfida di Collezione "Meraviglie d'inverno": completatela entro le 20:00 di domenica 25 dicembre per incontrare Mr. Mime di Galar e ricevere PE e un aroma.

Giorno di Raid: Avalugg di Hisui

Il Giorno di Raid: Avalugg di Hisui si terrà dalle 14:00 alle 17:00 di oggi 24 dicembre per festeggiare la comparsa di Avalugg di Hisui nei Raid di livello 3. I più fortunati tra voi potranno incontrarlo anche in versione cromatica. Durante le ore programmate, Avalugg di Hisui apparirà più spesso nei raid (anche la variante cromatica apparirà con maggior frequenza), inoltre potrete ottenere fino a cinque Biglietti Raid giornalieri in più facendo girare i dischi foto nelle Palestre.

Attacco in evidenza

Attenzione, Allenatori! Forma di Kyurem catturato entro le 10:00 di domenica 1° gennaio 2023 saprà utilizzare l’attacco in evidenza Gelamondo! Nelle Sfide Allenatore questa mossa infligge 60 danni e diminuisce le statistiche di attacco dell'avversario. Nelle Palestre e nei Raid infligge invece 160 danni.

Le altre cose da sapere

Nel corso delle Feste Inverali: Parte 2 avrete maggiori possibilità di incontrare in natura Pokémon come Pikachu con completo festivo invernale, Eevee con cappello festivo, Swinub, Delibird con fiocco festivo a tema, Snorunt, Spheal, Snover, Vanillite, Cubchoo con fiocco festivo a tema, Bergmite, Sandshrew di Alola, Stantler e Cryogonal. Nelle Uova da 7 km ci saranno Sneasel, Smoochum, Amaura, Bergmite e Crabrawler. Non mancheranno neppure Compiti di Ricerca sul Campo, Ricerche a Tempo a pagamento, nuovi Pokémon nei Raid e oggetti avatar e adesivi speciali. Trovate tutte le informazioni sulle Feste Invernali: Parte 2 a questo indirizzo.