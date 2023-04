Pokémon GO aumenta i prezzi dei raid da remoto: gli Allenatori insorgono

I nuovi aggiornamenti previsti per Pokémon GO hanno generato un certo malcontento all'interno della community degli appassionati di Pocket Monster, poco soddisfatti di alcune delle novità in dirittura di arrivo nel mobile game.

Allenatori e Allenatrici stanno in particolare manifestando il proprio dissenso nei confronti delle nuove politiche relative ai raid da remoto. Niantic ha infatti confermato che i prezzi dei biglietti per accedere alle sfide presto saranno aumentati. Nello specifico:

Il prezzo del set di tre biglietti raid da remoto salirà a 525 Pokémonete;

da remoto salirà a 525 Pokémonete; Il prezzo di un biglietto raid da remoto singolo salirà a 195 Pokémonete;

salirà a 195 Pokémonete; Al negozio sarà aggiunto un set di tre biglietti sfida premium al prezzo di 250 Pokémonete;

Le modifiche al listino diverranno operative a partire dalle ore 20:00 di domani,, insieme a ulteriori provvedimenti correlati. Gli Allenatori, ad esempio, non potranno partecipare a più di cinque raid da remoto ogni giorno, mentre i biglietti per prendere parte agli eventi potranno essere distribuiti anche come ricompense per le scoperte straordinarie.Tali cambiamenti in Pokémon GO hanno generato parecchio malcontento nella community, al punto che su Twitter. Gli utenti di Twitter stanno infatti utilizzando il social network per raggiungere i vertici di Niantic e manifestare il proprio dissenso.