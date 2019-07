Pokemon GO: aumentato lo Spazio Pokemon nell'inventario

Niantic Labs ha aumentato lo Spazio Pokemon dell'inventario di Pokemon GO, esaudendo così una delle più pressanti richieste della community, che da tempo richiede a gran voce questa modifica.

Fino ad oggi gli allenatori potevano portare con se fino a 2.000 Pokemon, adesso però questo spazio è stato esteso ed aumentato fino a 2.500 unità. Potrebbe sembrare una modifica irrilevante ma in realtà si tratta di una novità interessante che permette di portarvi sempre dietro 500 Pokemon in più.

Questa decisione è stata presa probabilmente dopo l'arrivo dei Pokemon Oscuri e Purificati, molti dei quali già disponibili ma tanti altri in arrivo prossimamente. Ricordiamo che lo Spazio Pokemon può essere espanso anche a pagamento con 200 Monete per ogni slot, mentre l'espansione a 2.500 Pokemon è gratis.

Per Niantic Labs questa è un'estate decisamente impegnata, nelle scorse ore Rayquaza ha fatto la sua comparsa in Pokemon GO come parte dei Raid, anche in versione Shiny Cromatica. Questo weekend inoltre si terrà il nuovo Community Day di agosto 2019, nella notte inoltre ha preso il via anche l'evento globale Team Rocket, con il malvagio trio giunto per rovinare i piani degli allenatori.

Le sorprese di Pokemon GO per l'estate 2019 non sembra però ancora finite, con gli sviluppatori che hanno promesso interessanti novità per il mese di agosto...