Pokémon GO: aumento del level cap, mostri di quarta generazione e PvP in arrivo in futuro

Gli sviluppatori di Ninantic, solitamente, sono piuttosto restii nel concedere anticipazioni sul futuro del loro gioco, Pokémon GO. Un fan, che su Twitter si fa chiamare PokemonDoctorYT, è tuttavia riuscito a raggiungere il CEO John Hanke e a strappagli qualche informazione.

È emerso che in futuro verrà aumentato il livello massimo raggiungibile dai giocatori, attualmente fissato a 40. Tale incremento è richiesto a gran voce dai giocatori da diverso tempo, specialmente da quando sono stati introdotti gli incarichi di ricerca, grazie ai quali è possibile ottenere un gran quantitativo di punti esperienza aggiuntivi.

Il CEO ha inoltre confermato che in futuro verrà implementata una modalità PvP (giocatore contro giocatore), annunciata tempo addietro e alla quale il team sta ancora lavorando. In futuro, inoltre, verranno introdotti anche in Pokémon di quarta generazione. L'obiettivo è quello di inserire, a mano a mano, i mostri di tutte le generazioni, quindi è solo una questione di tempo. La terza ha fatto il suo debutto sul finire dell'anno scorso. Infine, sono state promessi maggiori interventi contro i giocatori che usano cheat per falsificare il segnale GPS ed evitare di spostarsi (spoofing).

Purtroppo, non è stata fornita una data di rilascio per nessuna di queste funzionalità, pertanto i giocatori dovranno necessariamente continuare a pazientare. Pokémon GO può essere scaricato in maniera completamente gratuita su dispositivi mobili Android e iOS. Vi ricordiamo che sono stati inseriti i Raid Boss regionali e che il prossimo Community Day, dedicato a Charmander, si svolgerà il 19 maggio.