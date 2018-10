Pokémon GO: avete altri 7 giorni per trovare Farfetch'd, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros

Per celebrare il raggiungimento di tutti gli obiettivi della Sfida Globale del Professor Willow, Niantic ha dato il via a diversi eventi Ultra Bonus. Tra le varie iniziative, ha reso disponibili i Pokémon Regionali Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime e Tauros nelle uova da 7 Km.

Ottenere i 4 mostriciattoli, tuttavia, si è rivelato ben più arduo del previsto, visto che sono molto rari. Niantic ha così deciso di andare incontro agli allenatori che ancora non sono riusciti a trovarli estendendo il periodo disponibilità di ben una settimana, fino al 7 ottobre. Nelle intenzioni iniziali, i quattro Pokémon sarebbero dovuti rimanere nelle uova da 7 Km solo fino a ieri 30 settembre. Un'iniziativa che, siamo sicuri, farà molto felici tutti gli allenatori intenzionati a completare il Pokédex di Kanto. A voi invece, come prosegue la ricerca? Siete riusciti a trovarli?

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il prossimo Community Day sarà dedicato a Beldum e si svolgerà domenica 21 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 14:00. Durante le ore programmate, potrete contare su esche da tre ore e distanza di schiusa uova ridotta a un quarto. I Beldum che si evolveranno in Metang e poi in Metagross, invece, potranno imparare una mossa precedentemente sconosciuta agli esemplari della stessa specie.