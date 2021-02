Pokémon GO, si avvicina il Tour di Kanto: date, prezzo del biglietto e dettagli

Uno degli eventi di Pokémon GO più attesi e pubblicizzati degli ultimi tempi sta per prendere il via. Stiamo parlando del Tour di Pokémon GO: Kanto, al quale sarà possibile partecipare da tutto il mondo acquistando un biglietto.

Il Tour di Pokémon GO: Kanto si svolgerà dalle 9:00 alle 21:00 di sabato 20 febbraio, e sarà accessibile a tutti coloro che acquisteranno il biglietto dedicato, offerto a 11,99 euro (non acquistabili con Pokémonete) e già disponibile all'acquisto nell'app del videogioco in realtà aumentata. Tutti i 150 Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto appariranno in natura, nei raid e negli incontri dopo le missioni di ricerca. Durante l'evento potrete attirarli con l'Aroma o ottenerli con l'evoluzione.

Dal momento che l'evento celebra la regione dalla quale tutto ha avuto inizio, bisognerà scegliere di partecipare alla Versione Verde o alla Versione Rossa, con dei Pokémon esclusivi per ognuna di esse. Come in Pokémon Rosso e in Pokémon Verde, sarà molto importante fare scambi con gli amici che partecipano ad un'altra versione per catturare tutti i 150 Pokémon originali. Se non riuscite a catturarli tutti durante l'evento, non preoccupatevi. Potrete cimentarvi in queste sfide di collezione fino alle 19:59 di domenica 28 febbraio 2021, sfruttando il tempo aggiuntivo per scambiare e far evolvere i Pokémon, lottare nei raid e incontrare i Pokémon dopo aver completato le missioni di ricerca per terminare la collezione e riscattare le ricompense.

Durante l'evento Tour di Pokémon GO: Kanto, i 150 Pokémon di Kanto saranno disponibili come Pokémon cromatici e alcuni di loro appariranno in questa versione per la prima volta in assoluto. Se non sarete abbastanza fortunati non disperate, ci sarà la possibilità di incontrarli anche al termine dell'evento. Inoltre, dopo aver completato la ricerca speciale dell'evento Tour di Pokémon GO: Kanto, ne riceverete un'altra in esclusiva. Per completarla, dovrete superare sfide difficili e compiti impegnativi, ma ne varrà la pena per scoprire Mew cromatico.

Niantic ha inoltre previsto dei contenuti per coloro che non hanno intenzione di comprare il biglietto. Gratis per tutti i giocatori di Pokémon GO ci saranno:

Alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto in natura e nei raid;

Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo nei raid leggendari con attacchi esclusivi;

Ricerca a tempo esclusiva dell'evento disponibile per tutti gli allenatori;

Portata degli scambi aumentata a 40 km.

In attesa dell'evento, che ricordiamo essere fissato per sabato 20 febbraio, potete andare a caccia dei Pokémon di San Valentino.