Pokemon GO: avvistata la misteriosa creatura a forma di bullone, con una sorpresa

Ieri vi abbiamo parlato del primo (presunto) Pokemon di ottava generazione emerso da un recente datamine, una misteriosa creatura a forma di bullone che dovrebbe fare la sua prima comparsa in Pokemon Let's Go. Poche ore fa, nel frattempo, i giocatori hanno iniziato ad avvistarlo in Pokemon GO.

In occasione del nuovo Community Day dedicato a Chikorita (conclusosi alle 14:00 di oggi), alcuni giocatori di Pokemon GO hanno avvistato la misteriosa creatura a forma di bullone, provando a catturarla per apprendere nuove informazioni sul suo conto.

Il mostriciattolo è iniziato ad apparire per trenta minuti, per poi sparire del tutto dalla circolazione. Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, però, provando ad acchiapparlo succede qualcosa di sorprendente: il Pokemon si trasforma in Ditto, la famosa creatura in grado di prendere le sembianze degli altri mostriciattoli.

Questo sembrerebbe confermare l'effettiva esistenza del nuovo Pokemon a forma di bullone, di cui ancora si attendono i primi dettagli ufficiali: farà la sua prima comparsa in Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, il nuovo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 16 novembre? Si tratta del primo Pokemon di ottava generazione? Per saperlo non rimane che attendere ulteriori dettagli da Game Freak e The Pokemon Company.