Pokemon GO: avvistati su App Store i Pokemon di terza generazione

Come riportato da un utente di Reddit, suè stata avvistata un'immagine promozionale didedicata aidi. Il debutto delle nuove creature nel gioco di Niantic può dirsi imminente?

Come potete vedere a fondo pagina, lo screenshot in questione ritrae Torchic, Treecko e Mudkips, i tre starter di Pokemon Rubino e Zaffiro che diedero vita alle creature di terza generazione. A quanto pare, l'immagine è stata caricata in anticipo su App Store, dando conferma dell'arrivo più o meno imminente dei nuovi mostri tascabili all'interno di Pokemon GO.

Ricordiamo che un'anticipazione simile era arrivata anche per l'evento di Halloween. Nell'attesa che arrivi la conferma ufficiale di Niantic, vi lasciamo con la nostra Guida per catturare l'uccello Leggendario Ho-OH (disponibile fino al 12 dicembre).