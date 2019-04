Pokemon GO:avvistati pokemon non identificati! In arrivo i leggendari Guardiani dei Laghi?

L'account Twitter ufficiale di Pokemon GO allerta gli Allenatori: tre creature "non identificate" sono infatti state avvistate in prossimità di corsi d'acqua ed aree lacustri: sono in arrivo i Guardiani dei Laghi?

A far emergere il sospetto non è solo la descrizione delle strane "segnalazioni", ma anche le prime immagini condivise da Niantic: come potete infatti verificare nel cinguettio in calce a questa news, i tre profili sembrano infatti coincidere con quelli dei tre pokemon leggendari di quarta generazione.

A comporre il trio dei Guardiani dei Laghi, introdotti da Game Freak in concomitanza con la presentazione della Regione di Sinnoh, troviamo le seguenti creature, tutte di tipo Psico:

Uxie : primo membro dei Guardiani dei Laghi;

: primo membro dei Guardiani dei Laghi; Mesprit : secondo membro dei Guardiani dei Laghi;

: secondo membro dei Guardiani dei Laghi; Azlef: terzo membro dei Guardiani dei Laghi;

L'aspetto dei tre pokemon sembra coincidere con quello delle silhouette pubblicate dall'account Twitter di Pokemon GO, ma ad ora il team di sviluppo non ha ancora confermato ufficialmente la loro introduzione. Non è inoltre chiaro se i pokemon "avvistati" siano già presenti in-game o se invece debbano ancora essere resi disponibili.

In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che sono attivi in Pokemon GO i numerosi bonus Giornata della Terra e che Meltan Shyny è disponibile ancora per qualche giorno.