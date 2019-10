Pokemon GO, avvistati tre nuovi membri del Team GO Rocket: presto in arrivo?

Il team di Niantic aveva recentemente pubblicato un misterioso teaser legato al Team GO Rocket, che sembrava preannunciare novità in arrivo per il noto gruppo dell'universo Pokemon.

Ora, la faccenda si arricchisce di nuovi dettagli: l'account Twitter ufficiale del gioco ha infatti pubblicato un interessante aggiornamento. Con un cinguettio, viene comunicato che il Professor Willow è riuscito ad avere accesso alle immagini corrotte precedentemente avvistate all'interno del proprio PC. Ripulite, queste ultime hanno ora svelato tre personaggi ad ora non noti all'interno dell'universo di Pokemon GO. Come potete verificare direttamente in calce, si tratta in particolare di due uomini e di una donna, tutti identificati da una divisa riportante la "R" simbolo del Team GO Rocket. Questi rispondono rispettivamente ai nomi di:

Cliff ;

; Arlo ;

; Sierra;

Ad ora, non è chiaro quali saranno le ripercussioni che questo avvistamento comporterà all'interno del gioco mobile. Lo stesso cinguettio invita i giocatori a restare sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, dichiarando che: voi cosa ne pensate? Che un loro debutto nel titolo possa essere imminente? Per saperlo, non resta che attendere ulteriori informazioni!Nel frattempo, vi ricordiamo che Niantic ha annunciato una serie di raid leggendari in Pokemon GO , attesi per il mese di ottobre.