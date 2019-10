Pokémon GO, avvistato un capo del Team GO Rocket! Evento speciale in arrivo?

È ormai da diversi giorni che il Professor Willow aggiorna con una certa frequenza la community di Pokémon GO sulle sue nuove scoperte: che qualche novità sia in arrivo nel gioco mobile?

Sembra infatti che lo studioso stia tenendo un registro dettagliato di tutte le sue scoperte relative al pericoloso Team GO Rocket. Il tutto ha avuto inizio con il recupero da parte del Professor Willow di alcuni oggetti misteriosi, abbandonati dai membri della malvagia organizzazione sconfitti in battaglia e da lui denominati Componenti Misteriosi. Da questi ultimi, è stato in seguito messo a punto lo speciale prototipo del radar Rocket: con quest'ultimo, il Professor Willow, accompagnato da Blanche, si è gettato alla ricerca dei capi del Team GO Rocket.

Tuttavia, lo strumento non sembra ancora funzionare correttamente ed ha condotto i due solamente verso Pokéstop casuali. Ad un certo punto, riferisce Willow, "è accaduto qualcosa di inaspettato: invece di trovare un capo del Team GO Rocket, uno di loro ha trovato noi". Si tratta di Cliff, già apparso nei file corrotti recuperati dal Professore di Pokémon GO all'interno del suo PC. Quest'ultimo ha avvertito i due che stavano "invadendo il territorio del Team GO Rocket" e li ha minacciosamente invitati a fare ritorno sui propri passi. Per il momento, Willow e Blanche hanno deciso di evitare un confronto.



Quale sarà il significato di questo nuovo aggiornamento: che Pokémon GO si stia preparando ad accogliere un nuovo evento dedicato al Team Go Rocket? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori informazioni dal Professor Willow!