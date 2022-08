Pokémon GO, è Bacomania! Arrivano tre nuovi mostriciattoli di Alola

I ragazzi di Niantic hanno voglia di celebrare tutto ciò che è carino, inquietante e strisciante, pertanto hanno appena annunciato il nuovo evento Bacomania di Pokémon GO.

L'evento Bacomania avrà luogo in Pokémon GO dalle 10:00 di mercoledì 10 agosto fino alle 20:00 di martedì 6 agosto. Per l'occasione, faranno il loro debutto Grubbin e le sue evoluzioni Charjabug e Vikavolt, tre mostriciattoli di settimana generazione provenienti dalla regione di Alola.

Potrete utilizzare 25 caramelle di Grubbin per farlo evolvere in Charjabug;

Quando vi troverete nei pressi di un Modulo esca magnetico attivo, potrete usare 100 caramelle di Grubbin per far evolvere Charjabug in Vikavolt.

Contestualmente, MegaScizor farà il suo debutto nei Mega Raid. Con un po' di fortuna, potreste anche incontrarlo in versione cromatico.

Ad aggiungere pepe all'evento ci penserà la sfida di collezione Pigliamosche, incentrata sulla cattura dei Pokémon di tipo Coleottero. Il suo completamente garantirà ben 15 mila Punti Esperienza, inoltre al termine dell'evento sarà possibile acquistare la posa nel negozio. Non mancheranno neppure i bonus dell'evento (Punti Esperienza raddoppiati per la cattura dei Pokémon con tiri buoni, ottimi ed eccellenti), i bonus per i gruppi (se 3 o più Allenatori partecipano a un raid di persona, per 15 minuti apparirà un numero ancora maggiore di un determinato Pokémon di tipo Coleottero in un raggio di 300 metri intorno alla Palestra che ha ospitato il raid) e gli incontri a sorpresa (potreste incontrare a sorpresa un Pokémon di tipo Coleottero scattando una foto durante Bacomania). Ulteriori dettagli sull'evento possono essere trovati sul sito ufficiale di Pokémon GO.