Pokemon GO: Bagon protagonista del Pokemon Community Day di Aprile!

Dopo aver reso disponibile Deoxys in Forma Difesa in Pokemon GO, Niantic è pronta ad annunciare altre novità per gli aspiranti Maestri di Pokemon di tutto il mondo!

Come potete facilmente verificare tramite il cinguettio disponibile in calce alla news, infatti, l'Account Twitter ufficiale di Pokemon GO ha da poco annunciato la data di svolgimento ed i primi dettagli del Pokemon Community Day di Aprile. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo sabato 13 aprile: l'evento prenderà il via alle ore 15:00 e terminerà alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Protagonista per un giorno sarà Bagon, Pokemon di tipo Drago introdotto nel Pokedex con il lancio della Terza Generazione delle creature di Casa Game Freak.



Come di consueto, durante l'evento il Pokemon protagonista potrà apprendere una mossa esclusiva, la quale tuttavia non è ancora stata svelata da Niantic. In attesa di saperne di più sul prossimo Pokemon Community Day, vi ricordiamo che presto Giratina tornerà in Pokemon GO. A partire da domani, giovedì 28 marzo, e sino al 2 aprile, il Pokemon sarà disponibile nei Raid nella sua Forma Alterata. In seguito, gli Allenatori potranno interagirvi ancora sino al 29 aprile, ma solo nella su Forma Originale. Siete pronti a mettervi alla prova in Pokemon GO?