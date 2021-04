Pokémon GO, ban per giocatori iOS: nuove segnalazioni dalla community

Nel pieno di un aprile pieno di eventi in Pokémon GO, si moltiplicano le segnalazioni di ban improvvisi da parte della community attiva nel titolo di casa Niantic.

In particolare, social network e forum quali Reddit, hanno di recente accolto un ampio numero di lamentele da parte di Allenatori colpiti da ban legati all'utilizzo di app Terze Parti o di altri strumenti volti a modificare le dinamiche di gioco caratteristiche di Pokémon GO. Elemento in comune ai giocatori coinvolti, - che negano di aver mai fatto ricorso a pratiche di cheating - sembra essere l'utilizzo di dispositivi iOS per le proprie avventure nel gioco mobile. Una circostanza che ha riportato alla mente un precedente piuttosto recente, che aveva spinto Niantic a verificare la presenza di malfunzionamenti nelle interazioni tra Pokémon GO e hardware Apple.



La problematica sembrava essere stata risolta in maniera definitiva, ma ora le nuove segnalazioni della community fanno ipotizzare al pubblico l'emergere di un nuovo imprevisto tecnico. Al momento, tuttavia, Niantic non sembra aver offerto dichiarazioni in merito. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che è ormai imminente l'avvio della Settimana dei Rivali in Pokémon GO, evento speciale che porterà con sé il debutto della forma Totem di Landorus all'interno del gioco.