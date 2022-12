Pokémon GO dà il benvenuto al 2023! Al via oggi l'evento di Capodanno

Dopo aver festeggiato il Natale, Pokémon GO non poteva certamente esimersi dal dare un caloroso benvenuto al 2023. Allenatrici e allenatori, preparatevi! Oggi 31 dicembre parte ufficialmente l'evento di Capodanno 2023, che vedrà protagonisti Pokémon con meravigliosi abiti scintillanti, un nuovo oggetto avatar, una nuova posa e altro ancora.

Evento di Capodanno in Pokémon GO

L'evento di Capodanno di Pokémon GO si svolgerà dalle ore 20:00 di oggi 31 dicembre fino al medesimo orario di mercoledì 4 gennaio. Durante i giorni programmati appariranno in natura diversi Pokémon in costume, tra cui Pikachu con cappello a cilindro festivo, Hoothoot con completo di Capodanno e Wurmple con cappello festivo. A partire da questo evento potrete inoltre far evolvere Hoothoot con completo di Capodanno in Noctowl con completo di Capodanno.

Durante l'evento di Capodanno potete aspettarvi anche dei fuochi d'artificio, i quali illumineranno il cielo per donare a Pokémon GO un'atmosfera festiva e colorata, oltre a nuovi oggetti avatar (Cappello festivo di Pikachu), una posa (Posa sparacoriandoli) e adesivi, questi ultimi ottenibili facendo girare i Pokéstop, aprendo i pacchi amicizia e acquistandoli dal negozio del gioco.

Uova

I seguenti Pokémon si schiuderanno dalle Uova da 7 km:

Pichu con cappello festivo

Cleffa

Igglybuff

Togepi

Tyrogue

Smoochum

Elekid

Magby

Azurill

Wynaut

Raid

I seguenti Pokémon appariranno nei raid:

Raid di livello uno

Bulbasaur con cappello festivo

Charmander con cappello festivo

Squirtle con cappello festivo

Pikachu con cappello a cilindro festivo

Hoothoot con completo di Capodanno

Raid di livello tre

Raticate con cappello festivo

Nidorino con cappello festivo

Gengar con cappello festivo

Wobbuffet con cappello festivo

Raid a cinque stelle

Reshiram

Megaraid

MegaSteelix

Attacco in evidenza

Reshiram incontrato nei raid conoscerà l'Attacco in evidenza Incrofiamma, che infligge 90 danni nelle Sfide Allenatore e 140 danni in Palestre e Raid.

Bonus dell’evento

Come in ogni evento di rispetti, anche quello di Capodanno offrirà una serie di bonus. Potete aspettarvi una distanza per la schiusa dimezzata per le Uova posizionate nelle Incubatrici Uova durante il periodo dell’evento e una distanza per la schiusa ridotta del 75% per le prime tre Uova schiuse durante l’evento utilizzando l’apposito widget di Pokémon GO. I due bonus non sono cumulabili

Nei giorni dell'evento saranno disponibili anche dei Compiti di ricerca sul campo a tema Capodanno e una Sfida di collezione a tema Capodanno, attività che vi ricompenseranno con della Polvere di Stelle. In bocca al lupo, Allenatori!