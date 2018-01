Pokémon GO dà il benvenuto a 23 nuovi Pokémon di terza generazione

Come annunciato dasul sito ufficiale del gioco, a partire da oggidà il benvenuto ad una nuova serie di. I giocatori vedranno quindi apparire nel corso di queste ore un totale di 23 Pokémon appartenenti alla regione di Hoenn (introdotta con Pokémon Rubino e Zaffiro).

Non è ancora stata resa disponibile una lista ufficiale delle creature che saranno introdotte all'interno del gioco in realtà aumentata, ma l'immagine pubblicata da Niantic testimonia la certa presenza di Camerupt, Aron, Cacnea, Flygon, Aggron, Solrock, Lunatone, Trapinch, e Whismu. Con queste 23 new entry, i Pokémon di terza generazione salgono a questo punto ad un totale di 100.

Pokémon GO è disponibile per dispositivi iOS e Android. Nei giorni scorsi, il gioco si è aggiornato con un nuovo update.