Pokemon GO: biglietti Raid premium, Pokeball e Incenso gratis con Verizon

Ai codici promozionali di maggio si aggiunge il nuovo codice promo di Verizon, grazie al quale è possibile riscattare diversi bonus gratuiti in Pokemon GO, nello specifico 2 biglietti Raid premium, 2 Incensi e 65 Pokeball. In questa mini-guida vi spieghiamo come riscattarlo su iOS e Android.

L'emergenza Coronavirus ha costretto milioni di allenatori a giocare a Pokemon GO da casa, riducendo di conseguenza il numero di ricompense ottenute nel corso dei giorni. Per venire incontro ai giocatori sono stati pubblicati diversi codici promozionali che consentono di riscattare diversi bonus gratuiti.

Il nuovo codice promozionale di Verizon, in particolare, permette di ottenere gratuitamente i seguenti oggetti:

2 Biglietti Raid premium

2 Incensi

2 Pokeball

Come ottenere e riscattare il codice promozionale di Verizon in Pokemon GO

Per riscattare il codice promozionale in questione dovete possedere un account Verizon. Se ancora non lo avete, potete rimediare registrandovi sul sito di Verizon. Dopodiché, per ricevere il codice vi basta effettuare il login sul sito di Verizon con le vostre credenziali.

Per riscattare i bonus gratuiti su Android vi basta inserire il codice promozionale all'interno di Pokemon GO. Nel caso della versione iOS, invece, è necessario inserire il codice nel sito Niantic Offer Redemption.

Approfitterete dell'occasione per ottenere nuovi bonus in Pokemon GO? Fatecelo sapere nei commenti.