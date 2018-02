Dopo l'evento di San Valentino dedicato a Luvdisc ha annunciato un altro bonus per festeggiare il Capodanno Lunare in: da oggi e fino al 17 febbraio, alla cattura di creature come Poochyena e Growlithe si otterrà un maggior quantitativo di polvere di stelle.

Dal momento che oggi inizia l'Anno del Cane, Niantic ha deciso di offrire polvere di stelle bonus per ogni cattura di creature canine come Poochyena, Growlithe, Snubbull, Eevee ed Electrike. L'evento sarà disponibile da oggi fino al 17 febbraio per tutti gli allenatori di Pokemon GO, periodo in cui i pocket monster che vi abbiamo citato compariranno in modo più frequente del solito.