Pokémon GO: niente più bonus per il Covid, giocatori preoccupati per la variante Delta

Come ormai ben saprete, durante il picco di contagi a causa del Coronavirus il team di sviluppo di Pokémon GO ha deciso di implementare una serie di bonus per consentire ai giocatori di catturare mostri e competere a distanza di sicurezza.

Di recente, però, questa feature è stata disattivata riportando il gioco a funzionare normalmente, ovvero con le regole precedenti all'emergenza Covid. Una simile decisione da parte di Niantic ha sollevato non poche polemiche, in particolare tra i giocatori di Pokémon GO che risiedono negli Stati Uniti, paese nel quale i contagi stanno nuovamente aumentando a causa della tanto temuta variante Delta, la cui diffusione sta interessando diversi paesi in giro per il mondo. I giocatori del free to play temono infatti che il ritorno alle vecchie regole possa metterli in pericolo, poiché per interagire con le palestre occorre fisicamente avvicinarsi ad esse e quindi rischiare eventuali assembramenti. Il problema è ancora più grave se consideriamo che l'evento attualmente attivo incentiva i giocatori ad uscire e ad interagire con i vari punti di controllo non solo per ottenere oggetti ma anche un bel po' di punti esperienza.

La decisione di Niantic è stata però presa lo scorso giugno 2021, quando i contati erano molti meno e la situazione sembrava essere meno grave di quanto lo sia oggi. Non è quindi da escludere che a breve il team di sviluppo possa tornare sui propri passi e ripristinare le vecchie meccaniche per la sicurezza degli utenti.

In attesa di una risposta degli sviluppatori, avete già dato un'occhiata a tutti gli eventi di agosto 2021 in Pokémon GO?