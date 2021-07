Pokémon GO: bonus esclusivi per i giocatori Android durante il GO Fest

A pochi giorni dall'inizio del Pokémon GO Fest, che si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 luglio, arriva l'annuncio di una serie di bonus esclusivi riservati agli Allenatori in possesso di dispositivi mobili Android.

Google Play è lo sponsor ufficiale del Pokémon GO Fest 2021, dunque in attesa dell'evento i suoi utenti riceveranno in regalo tre mesi di YouTube Premium, servizio che consente di usare YouTube e YouTube Music senza annunci, e un moltiplicatore di punti Google Play, attivo da lunedì 12 luglio a domenica 18 luglio. In questo lasso di tempo, gli utenti iscritti a Google Play, otterranno il quadruplo di punti Google Play su tutti gli acquisti effettuati in Pokémon GO, compresi i biglietti per il GO Fest 2021 (è possibile riscattare i punti Google Play per i coupon di Pokémon GO e altro).

Durante l'evento vero e proprio, invece, gli Allenatori che usano dispositivi Android riceveranno un Pacco Amicizia sponsorizzato, comprendente un aroma, una Superincubatrice e 30 Ultra Ball. La consegna del pacchetto è prevista nel corso del primo giorno del GO Fest 2021, il 17 luglio.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che qualche giorno fa Pokémon GO ha festeggiato il quinto anniversario superando i 5 miliardi di dollari di incasso e dando il via ad una serie di attività speciali.