Pokémon GO e un ricco bonus gratis, ecco il codice: poche ore per riscattare il regalo

In attesa dello speciale evento Tour di Pokémon GO dedicato a Pokémon Oro e Argento, gli Allenatori possono approfittare di un gradito regalo messo a disposizione da Niantic.

In vista delle festività natalizie, il team di sviluppo del gioco mobile ha infatti deciso di condividere con la community un interessante regalo. Nello specifico, stiamo parlando di un set di oggetti offerto in maniera completamente gratuita a tutti i frequentatori di Pokémon GO. Al suo interno, gli Allenatori potranno trovare un Incenso, 30 Poké Ball e un Uovo Fortunato. Per riscattare l'omaggio, i giocatori devono semplicemente inserire in-game l'apposito codice della promozione, che vi riportiamo di seguito:

Codice promozionale di Pokémon GO: MBCK3M2H5PKR2;

Segnaliamo però che l'iniziativa di Niantic resterà attiva ancora per poche ore soltanto. Per poter usufruire della promozione, gli Allenatori dovranno infatti utilizzare il codicedi quest'oggi,. I giocatori interessati dovranno dunque affrettarsi per poter conquistare questo interessante regalo.In chiusura, ricordiamo che con le fasi conclusive della Stagione del Pokémon Birba, è ormai tempo di pensare alla prossima fase del titolo mobile. Proprio di recente, infatti,ha presentato ufficialmente la nuova Stagione delle Feste di Pokémon GO , che porterà con sé il debutto di Bergmite e moltissime altre sorprese ed eventi speciali.