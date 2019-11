Pokemon GO: ecco tutti i bonus previsti per il Community Day

Niantic ha annunciato con un post su Twitter un'interessante iniziativa per il prossimo Community Day di Pokemon Go, previsto per sabato 16 novembre dalle ore 11:00 alle ore 14:00, che sarà dedicato a Chimchar.

Per tutta la durata dell'evento e fino a due ore dopo l'orario di chiusura, tutti gli allenatori che faranno evolvere Infernape, potranno ottenere lo stesso Infernape con la mossa esclusiva del Community Day, ovvero Incendio. Durante il Community Day i giocatori troveranno alcuni benefici: le Uova si schiuderanno 4 volte più velocemente e quelle ottenute da 2 km durante l'evento conterranno Chimchar, inoltre le esche attivate dopo le 11:00 dureranno tre ore. Sarà poi possibile trovare una versione cromatica di Chimchar.

Dopo il lancio di Wayfarer in tutto il mondo, Niantic ha annunciato tutti gli eventi previsti per il mese di novembre per Pokemon Go, tra cui la settimana superefficace e il festival degli amici.