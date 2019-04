Pokemon GO: la Boutique si aggiorna con nuovi oggetti a tema primaverile

La primavera di Pokemon GO si prospetta intensa. Numerosi eventi si sono alternati nel corso dei mesi di marzo e aprile, mentre altri sono in programma per le prossime settimane.

Niantic, tuttavia, ha deciso di offrire ai giocatori anche un altra modalità per celebrare l'arrivo della nuova stagione e l'imminente avvicinarsi dell'estate. La software house ha infatti aggiornato la Boutique di Pokemon GO, introducendovi nuovi oggetti a tema primaverile. Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale di Pokemon GO, che informa gli aspiranti maestri di Pokemon della possibilità di rinnovare il proprio guardaroba in-game. In particolare, nel titolo mobile sono stati introdotti nuovi zaini "primaverili", di cui potete osservare un'immagine di anteprima in allegato al cinguettio che trovate in calce a questa news.



Ne approfittiamo inoltre per rammentarvi i molti appuntamenti a disposizione degli Allenatori nel corso delle prossime settimane. Sino a mercoledì 1 maggio, i giocatori potranno approfittare delle numerose novità per le scoperte straordinarie e le uova in Pokemon GO, mentre sino al 5 maggio sarà possibile provare a cimentarsi nella cattura di una versione cromatica di Meltan, il Pokemon Bullone. Infine, Niantic ha già annunciato tutti i dettagli relatici al Pokemon GO Community Day di maggio, il cui protagonista indiscusso sarà Torchic!