Pokemon GO: Bronzor Shiny disponibile come parte dei Raid Speciali

Niantic Labs ha annunciato che Bronzor Shiny è ora disponibile in Pokemon GO come parte della settimana di Raid Speciali che andrà avanti ancora per tutto il fine settimana, fino a lunedì 27 maggio.

Gli allenatori possono ora catturare Bronzor Cromatico su iOS e Android, il rateo di apparizione non è particolarmente elevato e dunque le possibilità di cattura sono estremamente ridotte, se però vi sentite pronti potete provare ad affrontare la missione Vinci un Raid, che prevede proprio un Bronzor Shiny/Comatico come ricompensa.

Tra le altre novità segnaliamo la disponibilità in Pokemon GO dei Pokemon Leggendari Kyogre, Groudon e Cresselia, inoltre è stato annunciato che il Community Day di giugno sarà dedicato a Slakoth. Niantic Labs ha in serbo moltissime altre novità per festeggiare il terzo compleanno del gioco questa estate, a breve lo studio rivelerà maggiori dettagli in merito, non ci resta che attendere per saperne di più..