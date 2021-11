Pokemon GO: cala l'oscurità sulla Festa delle Luci, arriva Lugia Ombra

E' attualmente in corso la Festa delle Luci di Pokemon GO, c'è però chi ha ben pensato di rovinare l'evento... si tratta del Team GO Rocket e di Giovanni, riemersi dall'ombra per portare l'oscurità nel mondo di Pokemon GO.

Il Team GO Rocket ha deciso di prendere il controllo della Festa delle luci per rapire Hoopa! Anche Giovanni è tornato per assumere il comando della missione. È probabile che ci abbia spiato per tutto il tempo per studiare Hoopa mentre lo facevamo anche noi. In più, a quanto pare un altro Pokémon Leggenda si è trasformato in un Pokémon ombra. Allenatori, fermiamo il Team GO Rocket!

L'evento Ombra della Festa delle Luci inizia oggi (martedì 9 novembre), Niantic non ha svelato una data di fine per l'evento e quindi vi consigliamo di partecipare quanto prima se siete interessati a riportare la Luce nel mondo di Pokemon GO sconfiggendo Giovanni, Lugia Ombra e il Team GO Rocket.

Pokemon GO festeggia quest'anno il quinto anniversario, nonostante i numeri siano lontani da quelli dei primi tempi, l'app continua a riscuotere un notevole successo e Niantic ha piani per supportare Pokemon GO per altri 10 o 15 anni, aggiungendo nuovi Pokemon e dando vita a speciali eventi celebrativi.