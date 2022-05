Pokémon GO, il calendario degli eventi di giugno: torna Mewtwo nei Raid!

Il mese di giugno è alle porte, e con esso anche una moltitudine di nuovi eventi da affrontare in Pokémon GO! Allenatori, tirate fuori l'agenda: ecco cosa vi aspetta nei prossimi trenta giorni.

Si comincia alla grande il 1° giugno con l'avvio ufficiale della Stagione di GO, che vedrà il debutto di tanti nuovi Pokémon in aree specifiche del globo e rinnoverà la selezione di mostriciattoli ottenibili dalle Uova. A partire dalla Stagione di GO, inoltre, verrà ridotto il livello che bisogna raggiungere per iniziare a guadagnare caramelle L: presto potranno guadagnarle tutti gli Allenatori dal livello 31 in poi.

Il 4 e 5 giugno si svolgerà il Pokémon GO Fest 2022, un'occasione per celebrare l'amicizia e la community. Non a caso, con esso debutterà il leggendario Shaymin, il Pokémon Gratitudine. L'evento sarà accessibile a tutti, ma i titolari del biglietto da 14,99 euro otterranno tanti benefici aggiuntivi (come 9 biglietti Raid per affrontare un misterioso Pokémon il secondo giorno dell'evento). Dal 7 al 12 giugno avrà luogo la Settimana dell'Avventura tutta dedicata ai fossili e ai Pokémon di tipo Roccia, mentre dal 16 al 30 giugno toccherà all'Evento di collaborazione con il GCC Pokémon, che celebrerà l'arrivo dell'espansione di Pokémon GO per il gioco di carte collezionabili fissato per il 1° luglio.

Pokémon protagonisti nei raid

Da mercoledì 1° giugno a martedì 7 giugno: Kyogre*

Da martedì 7 giugno a giovedì 16 giugno 2022: Groudon*

Da giovedì 16 giugno a giovedì 23 giugno: Mewtwo * (se catturerete Mewtwo in questo periodo, saprà utilizzare l'attacco caricato Palla Ombra)

* (se catturerete Mewtwo in questo periodo, saprà utilizzare l'attacco caricato Palla Ombra) Da giovedì 23 giugno a venerdì 1° luglio: Mewtwo* (se catturerete Mewtwo in questo periodo, saprà utilizzare l'attacco caricato Psicobotta)

Megaraid

Da mercoledì 1° giugno a martedì 7 giugno: MegaSteelix*

Da martedì 7 giugno a giovedì 16 giugno: MegaAerodactyl*

Da giovedì 16 giugno a giovedì 23 giugno: MegaVenusaur*

Da giovedì 23 giugno a venerdì 1° luglio: MegaBlastoise*

Ore dei raid

Ogni mercoledì di giugno, dalle 18:00 alle 19:00, si svolgerà l'Ora dei raid in cui appariranno i seguenti Pokémon:

1° giugno: Kyogre*

8 giugno: Groudon*

15 giugno: Groudon*

22 giugno: Mewtwo*(se catturerete Mewtwo in questo periodo, saprà utilizzare l'attacco caricato Palla Ombra)

29 giugno: Mewtwo* (se catturerete Mewtwo in questo periodo, saprà utilizzare l'attacco caricato Psicobotta)

Incontri nella scoperta straordinaria di giugno

Da mercoledì 1° giugno alle 22:00 a venerdì 1° luglio alle 22:00 potrete incontrare Klink*.

Ore del Pokémon in primo piano

Durante il mese di giugno, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 e ciascuna di queste ore avrà come protagonista un Pokémon sempre diverso e un bonus speciale:

7 giugno: Nosepass* - caramelle raddoppiate catturando Pokémon

14 giugno: Mantine* - caramelle raddoppiate trasferendo Pokémon

21 giugno: Spinarak* - PE raddoppiati facendo evolvere Pokémon

2 giugno: ???

*I Pokémon contrassegnati con l'asterisco possono essere trovati in versione cromatica con un po' di fortuna.

Segnaliamo, infine, che il prossimo Community Day di Pokémon GO è fissato per sabato 25 giugno, tuttavia il Pokémon protagonista non è ancora stato rivelato!