Pokemon GO: cambio di regioni per Latios e Latias dall'8 maggio

Latios e Latias sono stati introdotti di recente in Pokemon GO grazie a un nuovo evento, rendendoli disponibili alla cattura solo in determinate zone del mondo. A partire dall'8 maggio verranno ruotate le regioni in cui sarà possibile catturare le due creature leggendarie.

Fino a questo momento Latios poteva essere avvistato solo in Nord America, Sud America e Africa, mentre Latias poteva essere catturato soltanto in Europa e in Asia. A partire da martedì 8 maggio, però, le due creature leggendarie potranno essere avvistate solo nelle regioni in cui non erano disponibili in precedenza: Latios sarà dunque avvistabile in Europa e in Asia, mentre Latias potrà essere catturato esclusivamente in Nord America, Sud America e Asia.

Detto questo, per i giocatori europei si può riassumere come segue: Latias sarà disponibile alla cattura fino a lunedì 7 maggio, mentre a partire da martedì 8 maggio sarà possibile avvistare soltanto Latios. Nelle prossime ore, dunque, tutti gli Allenatori italiani di Pokemon GO avranno l'ultima occasione per catturare Latias, prima che venga sostituto da Latios a partire dall'8 maggio.

Precisiamo infine che la nuova rotazione regionale di Latios e Latias sarà disponibile fino alle 22:00 italiane del 5 giugno. Intanto vi ricordiamo che durante il mese di maggio la nuova missione di ricerca speciale sarà dedicata a Zapdos.