Pokémon GO, Campionati Mondiali il 18 agosto: sbloccate questi oggetti unici

Ci siamo quasi: domani 18 agosto prenderanno ufficialmente il via i Campionati Mondiali Pokémon 2022! Per l'occasione, si svolgerà un evento celebrativo in Pokémon GO con tante iniziative d una serie di oggetti unici in palio.

I Campionati Mondiali Pokémon 2022 si terranno dal 18 al 21 agosto 2022 a Londra, in Inghilterra, presso il centro congressi ExCeL London. I migliori giocatori di Pokémon GO di tutto il mondo saranno chiamati a sfidarsi per stabilire chi verrà incoronato Campione del mondo di Pokémon GO 2022. Ogni giorno alle ore 10:00 sarete dunque invitati a sintonizzarvi sul canale Twitch ufficiale di Pokémon GO per seguire tutto l'evento in diretta.

In occasione dei Campionati Mondiali Pokémon 2022, saranno disponibili due nuovi oggetti per avatar in Pokémon GO:

T-shirt dei Mondiali 2022 : disponibile in tutto il mondo tramite un codice condiviso durante lo streaming dei Campionati Mondiali. Il codice verrà reso disponibile poco dopo anche nei canali social ufficiali di Pokémon GO e sarà valido fino alle 01:59 del 22 agosto 2022;

: disponibile in tutto il mondo tramite un codice condiviso durante lo streaming dei Campionati Mondiali. Il codice verrà reso disponibile poco dopo anche nei canali social ufficiali di Pokémon GO e sarà valido fino alle 01:59 del 22 agosto 2022; T-shirt dei partecipanti ai Mondiali 2022: disponibile durante l'evento nel Pokéstop situato nello stand di Pokémon GO presso la struttura dove si terranno i Campionati Mondiali a Londra.

I festeggiamenti in Pokémon GO si svolgeranno dalle 10:00 di giovedì 18 agosto alle 20:00 di martedì 23 agosto. Per l'occasione, Pikachu costume Campionati Mondiali farà il suo debutto in Pokémon GO nei raid, nella ricerca sul campo e nella ricerca a tempo. Con un po' di fortuna, sarà possibile incontrarlo anche in variante cromatica. Durante l'evento sarà disponibile anche una ricerca a tempo: completandola, potrete ottenere Pikachu costume Campionati Mondiali, un MT attacco veloce fuoriclasse e un MT attacco caricato fuoriclasse. Inoltre:

Facendo evolvere Rhydon, l'evoluzione di Rhyhorn, otterrete un Rhyperior in grado di usare l'attacco caricato Devastomasso (110 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid)

(110 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid) Facendo evolvere Haunter, l'evoluzione di Gastly, otterrete un Gengar in grado di usare l'attacco caricato Pugnodombra (40 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid)

(40 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid) Facendo evolvere Magikarp otterrete un Gyarados in grado di usare l'attacco caricato Idrondata (50 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid)

(50 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid) Facendo evolvere Metang, l'evoluzione di Beldum, otterrete un Metagross in grado di usare l'attacco caricato Meteorpugno (100 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid)

(100 danni in Sfide Allenatore e Palestre/Raid) Facendo evolvere Fletchinder, l'evoluzione di Fletchling, otterrete un Talonflame in grado di usare l'attacco caricato Bruciatutto (15 danni in Sfide Allenatore e 29 danni Palestre/Raid)

Infine, segnaliamo che nel negozio di gioco ci saranno degli oggetti per avatar ispirati a Galar, ossia la maglietta sportiva e i pantaloncini sportivi di tipo Drago e maglietta sportiva e i pantaloncini sportivi di tipo Buio.