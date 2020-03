Pokemon GO: cancellato l'evento Ora dei Raid con Cobalion Shiny, colpa del Coronavirus?

Niantic Labs ha annunciato che l'evento settimanale di Pokemon GO Ora dei Raid è stato annullato, i motivi non sono stati resi noti e non sappiamo se il provvedimento valga solamente per questa settimana o verrà esteso anche al prossimo futuro.

Il Coronavirus potrebbe essere uno dei motivi alla base della cancellazione dell'evento, ricordiamo infatti che Niantic Labs ha più volte invitato gli allenatori a non uscire e per questo ha riprogettato alcune meccaniche per permettere di giocare a Pokemon GO in casa senza necessità di lasciare la propria abitazione. Inoltre sembra che parte del team stia lavorando in Smart Working e questo potrebbe avere un impatto sulle attività e sui futuri aggiornamenti.

Di ieri è la notizia di un trentunenne italiano arrestato per Pokemon GO, il ragazzo, residente in provincia di Como, è uscito di casa in piena emergenza Coronavirus per andare a caccia di Pokemon ed è stato subito fermato e arrestato dalla polizia locale per essersi spostato senza un valido motivo.

Niantic ha inoltre esteso i bonus di Pokemon GO oltre il 19 marzo per allietare la quarantena a tutti gli allenatori, ulteriori sviluppi sui futuri contenuti del gioco sono attesi per le prossime settimane, vedremo come evolverà la situazione con l'imminente arrivo della primavera.