Pokémon GO: Capodanno Lunare, Community Day, San Valentino, gli eventi di febbraio

Sta per concludersi un mese di gennaio ricco di eventi per Pokémon GO, e quello che sta per seguirlo non sarà affatto da meno. A febbraio gli allenatori di tutto il mondo potranno partecipare ad un'ampia varietà di iniziative.

Si comincia subito con il rinnovamento della Scoperta Straordinaria. Dalle 22:00 del primo febbraio alle 22:00 del primo marzo potrete incontrare Snorlax. Cambiano anche i Pokémon in evidenza nei Raid a cinque stelle e nei Megaraid:

Raid a cinque stelle

Entei apparirà dalle 10:00 di martedì 16 gennaio alle 10:00 di domenica 31 gennaio;

Raikou apparirà dalle 10:00 di domenica 31 gennaio alle 10:00 di giovedì 4 febbraio;

Suicune apparirà dalle 10:00 di giovedì 4 febbraio alle 10:00 (ora locale) di martedì 9 febbraio;

Latias e Latios appariranno dalle 10:00 di martedì 9 febbraio alle 9:00 di sabato 20 febbraio.

Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo appariranno dalle 9:00 di sabato 20 febbraio alle 8:00 di lunedì 1° marzo.

Megaraid

MegaVenusaur, MegaAmpharos e MegaHoundoom appariranno nei megaraid dalle 10:00 di martedì 19 gennaio alle 10:00 di martedì 9 febbraio;

MegaPidgeot, MegaAmpharos e un Pokémon megaevoluto a sorpresa appariranno dalle 10:00 di martedì 9 febbraio alle 9:00 di sabato 20 febbraio;

MegaVenusaur, MegaCharizard X, MegaCharizard Y e MegaBlastoise appariranno da sabato 20 febbraio a lunedì 1° marzo. Tutti i mercoledì di febbraio alle 18:00 è previsto anche un evento dell'Ora dei raid con i Pokémon attualmente attivi nei raid a cinque stelle.

Durante il mese di febbraio, l'ora del Pokémon in primo piano si svolgerà ogni martedì alle 18:00 e in ogni ora ci saranno un Pokémon diverso e un bonus speciale unico:

Martedì 2 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Ekans e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Ekans e otterrete il doppio di PE facendo evolvere Pokémon; Martedì 9 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Miltank e guadagnerete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Miltank e guadagnerete il doppio di polvere di stelle catturando Pokémon; Martedì 16 febbraio : il Pokémon in primo piano sarà Luvdisc e guadagnerete il doppio di PE catturando Pokémon;

: il Pokémon in primo piano sarà Luvdisc e guadagnerete il doppio di PE catturando Pokémon; Martedì 23 febbraio: il Pokémon in primo piano sarà Pikachu e guadagnerete il doppio di caramelle catturando Pokémon.

Dalle 10:00 di martedì 2 febbraio fino allo stesso orario di domenica 7 febbraio, le Reclute del Team GO Rocket appariranno con Pokémon ombra mai visti prima. I più fortunati tra voi potrebbero anche incontrare un Pokémon ombra cromatico sconfiggendo un capo del Team GO Rocket. Il Community Day si svolgerà invece domenica 7 febbraio dalle 11:00 alle 17:00, e sarà interamente dedicato al Pokémon Floreale Roselia. Facendo evolvere Roselia entro due ore dalla fine dell'evento otterrete un Roserade che conosce l'attacco caricato Palla Clima (tipo Fuoco) e l'attacco veloce Semitraglia.

Martedì 9 febbraio inizierà invece l'evento per il Capodanno lunare. Fino al 14 febbraio potrete incontrare Pokémon Rossi e festeggiare l'Anno del Bue. All'inizio dell'evento apparirà un Pokémon megaevoluto speciale per la prima volta. Dall'8 al 15 febbraio potrete inoltre partecipare alla Coppa Tenerezza a tema San Valentino nella Lega Lotte GO. Formate una squadra con Pokémon rossi o rosa e con massimo 1.500 PL. I Pokémon Leggenda o misteriosi non potranno far parte della squadra. Dal 14 al 18 febbraio ci sarà invece l'evento annuale di San Valentino, durante il quale appariranno Pokémon mai visti prima in Pokémon GO e oggetti per avatar esclusivi.

Si segnala, infine, che il 20 febbraio si svolgerà il Tour di Pokémon GO di Kanto: siete ancora in tempo per acquistare i biglietti! È previsto un evento speciale in onore della regione di Kanto, nonché un giorno di raid alla fine di febbraio per chiudere in bellezza la stagione dei festeggiamenti.