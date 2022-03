Pokémon GO: si può catturare Exeggutor di Alola Shiny?

La ricerca quotidiana di mostri tascabili in Pokémon GO porta spesso ad incontrare creature rare o shiny, i premi più ambiti per chi ama collezionare le celebri varianti cromatiche dei Pokémon. Tra i vari mostri, molto ricercato è l'Exeggutor di Alola in forma shiny: come trovarlo e catturarlo?

Purtroppo, come ogni Pokémon appartenente a questa ristretta categoria, non è possibile definire esattamente un metodo per trovare e ottenere l'Exeggutor di Alola shiny. La frequenza di spawn di questo genere di mostri, infatti, è estremamente bassa: l'unica vera soluzione è quella di giocare quanto più a lungo possibile e sperare nella tanto attesa apparizione. In alternativa si può sempre aspettare una rotazione specifica dei Raid, che possa così rendere Exeggutor obiettivo di una caccia condivisa tra allenatori, dove le chance di incontrare un Pokémon shiny aumentano sensibilmente. In questo caso è opportuno tenersi sempre aggiornati sui cambiamenti adottati per i Raid periodicamente.

Nel frattempo potete comunque godere dei nuovi contenuti della stagione di Alola su Pokémon GO, con tanti nuovi mostri da cercare e catturare (tra cui proprio Exeggutor). Siamo solo all'inizio dell'anno, e infatti Niantic ha svelato la roadmap di Pokémon GO per tutto il 2022, affermando però che alcuni particolari aggiornamenti verranno rivelati solo nei prossimi mesi.