Pokemon GO: come catturare Giratina in forma Alterata e Originale

Fino al 2 aprile la forma Alterata di Giratina potrà essere affrontata nei Raid di Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio, indicandovi i counter più efficaci da schierare sul campo di battaglia.

La forma Alterata di Giratina può essere affrontata nei Raid Boss di livello 5 di Pokemon GO per un periodo di tempo limitato, dalle 6:00 del 29 marzo fino alle 22:00 del 2 aprile. Fino al 29 aprile, inoltre, sarà possibile affrontare Giratina in forma Originale.

Dal momento che stiamo parlando di un Pokemon di tipo Drago/Spettro, la creatura leggendaria sarà debole alle mosse di tipo Drago, Buio, Spettro, Folletto e Ghiaccio. Di seguito elenchiamo i migliori counter da usare sul campo di battaglia contro la forma Alterata di Giratina:

Deoxys Forma Attacco (Cozzata Zen/Neropulsar)

Dragonite (Codadrago/Oltraggio)

Gengar (Ombrartigli-Leccata/Palla Ombra)

Palkia (Codadrago/Dragobolide)

Rayquaza (Codadrago/Oltraggio)

Salamence (Codadrago/Dragobolide)

Segnaliamo che in caso di meteo Vento o Nebbia i PL del Pokémon saranno più alti: 2414 PL nel caso massimo e 2310 PL nel caso minimo.

In caso di meteo Vento i migliori attaccanti diventano i Pokémon Drago inseriti nella lista seguiti da Dialga, Latios e Latias. In caso di meteo Nebbia, invece, il miglior counter diventa Gengar seguito da Giratina Forma Origine, Mewtwo, Banette e Weavile. Con meteo Neve il miglior counter diventa Mamoswine, seguito da Weavile.

Dal momento che Giratina non si presenta come un Pokemon particolarmente ostico da affrontare, per sconfiggerlo sarà sufficiente giocare in un gruppo di 2-3 giocatori ben equipaggiati. Parlando delle prossime novità in arrivo su Pokemon GO, sapevate che Lotad Shiny e Castform saranno protagonisti di un nuovo evento il 30 marzo?