Pokémon GO celebra oltre 1 miliardo di download con un nuovo trailer

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Pokémon GO, il celeberrimo titolo mobile in realtà aumentata dedicato agli amati mostriciattoli di Nintendo.

Come ha fatto notare Serebii.net, portale specializzato in materia Pokémon che ha tradotto le annotazioni scritte che appaiono all'interno del trailer, il gioco sviluppato da Niantic Labs in sinergia con Game Freak, Nintendo e The Pokémon Company ha raggiunto e superato la soglia di 1 miliardo di download in tutto il mondo. Per quanto si debba tenere in considerazione la possibilità di creare account multipli e di scaricare l'app su qualsiasi smartphone o tablet Android e iOS, si tratta senza dubbio di un traguardo impressionante che non fa altro che sottolineare le enormi potenzialità che questo franchise continua ad esercitare sui giocatori, casual e non.

Sin dal 2016, anno di debutto del gioco, Pokémon GO ha continuato senza sosta ad espandersi ed evolversi: nei giorni scorsi, ad esempio, è stato annunciato l'aumento dello Spazio Pokémon nell'inventario, nel mentre si vocifera dell'arrivo di un evento a tema Sole e Luna. Il prestigio di Pokémon GO continua inoltre ad accrescere dopo la consegna del premio Sport in Life e l'annuncio del primo torneo competitivo che si terrà al Pokémon GO Invitational.