Pokémon GO celebra i classici e dà il benvenuto ai Pokémon di Galar

Dopo aver reso disponibili i Raid da remoto in Pokémon GO per consentire agli allenatori di divertirsi anche da casa, Niantic ha svelato che lungo tutto il mese di maggio si svolgeranno gli eventi Sfida Classica, che celebreranno Robbo, Blu egli altri giochi storici della serie.

Da venerdì 1 a venerdì 29 maggio gli allenatori potranno sbloccare diverse ricerche a tempo della sfida classica. Queste ricerche a tempo compariranno nella vista Oggi e consisteranno in una sequenza di compiti a tempo limitato aventi come tema le varie regioni del mondo Pokémon - Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh - e ispirati alle avventure dei precedenti giochi. Ogni ricerca sarà composta da otto set di tre compiti.

Calendario Sfide Classiche maggio 2020

Sfida classica 2020: ricerca a tempo di Kanto – dalle 13:00 di venerdì 1° maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020;

– dalle 13:00 di venerdì 1° maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020; Sfida classica 2020: ricerca a tempo di Johto – dalle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020;

– dalle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020; Sfida classica 2020: ricerca a tempo di Hoenn – dalle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020;

– dalle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020; Sfida classica 2020: ricerca a tempo di Sinnoh – dalle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 29 maggio 2020;

– dalle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 29 maggio 2020; Disponibilità dell'evento ricerca speciale Campione della sfida classica 2020 – dalle 13:00 di mercoledì 3 giugno 2020 alle 13:00 di lunedì 8 giugno 2020.

Completando tutti i set della ricerca a tempo, sbloccheranno la ricerca speciale Campione della sfida classica 2020, in cui sarà possibile ottenere caramelle rare, incontri con Genesect, Meowth di Galar, Stunfisk di Galar, gli occhiali del Professor Willow come esclusivo oggetto avatar e molto altro. Durante questa ricerca speciale i giocatori avranno modo di unirsi di riscoprire i Pokémon della regione di Unima e incontrare per la prima volta in assoluto i Pokémon originari della regione di Galar.

Dalle 13:00 di mercoledì 3 giugno alle 13:00 di lunedì 8 giugno tutti i giocatori, anche coloro che non parteciperanno alla ricerca speciale Campione della sfida classica 2020, potranno incontrare nei Raid e allo stato selvatico Stunfisk di Galar. Nelle Uova da 7 Km faranno il loro debutto Meowth di Galar, Zigzagoon di Galar, Darumaka di Galar e Stunfisk di Galar. Sarà inoltre possibile far evolvere Meowth di Galar, Zigzagoon di Galar e Darumaka di Galar nella loro forma evoluta di Galar!