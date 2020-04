Pokémon GO celebra la Pasqua con l'evento Lotte GO Marill: tutti i dettagli

Per celebrare l'arrivo della classifica della Lega Lotte GO in Pokémon GO, per il giorno di Pasqua Niantic Labs ha preparato l'evento Lotte GO: Marill, durante il quale tutti gli Allenatori troveranno Marill, il Pokémon Acquatopo, e diverse attività correlate alla Lega Lotte GO.

Dalle 11:00 alle 14:00 di oggi 12 aprile siete invitati a partecipare alle sfide della Lega Lotte GO: quante più ne vincerete, tante più possibilità avrete di incontrare Marill. In questo arco di tempo, il Pokémon Acquatopo apparirà come ricompensa di base garantita dopo la prima e la terza vittoria, mentre utilizzando un biglietto sfida premium, apparirà dopo ogni vittoria come ricompensa premium garantita. Inoltre, catturandolo durante questo arco di tempo, riceverete il doppio della polvere di stelle da cattura. Tenete tuttavia presente che gli incontri che fungono da ricompense per salire di livello, come l'incontro con Pikachu lottatore al livello 10, non subiranno modifiche.

E non è ancora finita! Dalle 12:00 alle 23:59 vi verrà concessa l'opportunità di completare 20 serie di sfide della Lega Lotte GO, un numero ben maggiore rispetto alle 5 serie standard, arrivando a un totale massimo di 100 sfide. In bocca al lupo, Allenatori di Pokémon GO!